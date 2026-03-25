تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أستاذ علوم سياسية: إيران تبدي مرونة مشروطة لإنهاء الحرب

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن وجود إشارات إيرانية ضمنية تبدي مرونة لإنهاء الصراع القائم، مشيراً إلى أن طهران ربطت هذا التوجه بشروط حازمة، في مقدمتها اعتراف الولايات المتحدة بالهجمات التي استهدفتها، وفتح ملفات استراتيجية شائكة

توفيق عكاشة يواصل توقعاته: ترامب سيجتاح إيران بريًا

توقع الإعلامي توفيق عكاشة، تصعيد الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية لتشمل تدخلًا بريًا واسعًا في إيران، بهدف إسقاط النظام الحاكم الذي وصفه بأنه "نظام سرطاني وجب استئصاله

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة تقلبات جوية حادة ستبدأ ذروتها غداً، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي تستوجب أقصى درجات الحذر والحيطة من قبل المواطنين

خبير اقتصادي: موازنة 2026 طموحة ومرنة في مواجهة التحديات العالمية

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 وضعت في ظل ظروف عالمية استثنائية وتوترات جيوسياسية ضاغطة، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط واضطراب حركة النقل العالمي، وهي عوامل تسببت في موجات تضخمية انعكست بشكل مباشر على خطط السياسة المالية المصرية

خبير طاقة: أزمة الوقود قد تمتد لنصف عام حتى لو توقفت الحرب الآن

كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، عن التعقيدات الراهنة التي تضرب ملف الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق تعيش حالة من الترقب الشديد المتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومؤكداً أن قطاع البترول يظل الأكثر هشاشة وتأثراً بالصراعات الجيوسياسية عبر التاريخ.