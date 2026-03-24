إعلان

خبير اقتصادي: موازنة 2026 طموحة ومرنة في مواجهة التحديات العالمية

كتب : داليا الظنيني

11:55 م 24/03/2026

الدكتور مصطفى بدرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/ 2027 وضعت في ظل ظروف عالمية استثنائية وتوترات جيوسياسية ضاغطة، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط واضطراب حركة النقل العالمي، وهي عوامل تسببت في موجات تضخمية انعكست بشكل مباشر على خطط السياسة المالية المصرية.

وقال "بدرة"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن وزير المالية استعرض أمام رئيس الجمهورية الخطوط العريضة للموازنة، والتي تركز بشكل أساسي على مؤشرات خدمة الدين وضبط الإنفاق، مع استهداف تحقيق فائض أولي طموح يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، وتخصيص موارد لبرامج المساندة الاقتصادية، بجانب التخطيط للوصول بمعدل النمو إلى 5.4%.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الأرقام المعلنة تمثل "مراجعة مبدئية"، حيث ستنتقل الموازنة إلى أروقة البرلمان لمناقشتها من قبل اللجان المختصة قبل إقرارها نهائياً، مؤكداً أن هذه التقديرات تظل مرنة وقابلة للتعديل وفقاً للمتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ خلال الأشهر القليلة القادمة قبل بدء التطبيق الرسمي.

وذكر أن الدولة المصرية تتحرك وفق منهجية اقتصادية واضحة تم تبنيها منذ نحو 5 سنوات، تعتمد في جوهرها على هيكلة عجز الموازنة وتنمية الفائض الأولي بشكل تدريجي ومستدام، مما يعزز من واقعية الأهداف الموضوعة رغم التحديات المحيطة.

وأوضح أن هناك قفزة نوعية مستهدفة في الفائض الأولي، فبينما يتراوح الفائض في موازنة العام الحالي 2025/ 2026 بين 600 و700 مليار جنيه، تطمح الموازنة الجديدة لمضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعكس زيادة في حجم الموارد والمصروفات بنسبة لا تقل عن 10%.

وقال بدرة، إن الشارع المصري يترقب باهتمام ملفات الأجور وآليات الدعم النقدي الجديدة، لافتاً إلى وجود توجه قوي لدى القيادة السياسية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، أسوة بالمبادرات المالية التي تم تخصيصها مؤخراً في المناسبات الدينية، والتي تركت أثراً إيجابياً ملموساً لدى المواطنين.

مصطفى بدرة الدعم والأجور موازنة مصر اقتصاد مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
نصائح طبية

لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
شئون عربية و دولية

"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
إيران توافق على مرور السفن "غير العدائية" بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران توافق على مرور السفن "غير العدائية" بمضيق هرمز
التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
أخبار مصر

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)