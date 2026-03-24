إعلان

أستاذ علوم سياسية: إيران تبدي مرونة مشروطة لإنهاء الحرب

كتب : داليا الظنيني

09:12 م 24/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن وجود إشارات إيرانية ضمنية تبدي مرونة لإنهاء الصراع القائم، مشيراً إلى أن طهران ربطت هذا التوجه بشروط حازمة، في مقدمتها اعتراف الولايات المتحدة بالهجمات التي استهدفتها، وفتح ملفات استراتيجية شائكة.

وقال فهمي، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الأولوية لدى الإدارة الأمريكية انزاحت حالياً من "الملف النووي" إلى "البرنامج الصاروخي" الإيراني، مؤكداً أن الصواريخ التي يصل مداها إلى 4 آلاف كيلومتر أصبحت تمثل تهديداً مباشراً ليس فقط للمصالح الأمريكية في المنطقة، بل وللعمق الأوروبي وربما الأراضي الأمريكية ذاتها.

وأضاف أن الجانب الإيراني يعاني من "أزمة ثقة" حادة تجاه الوعود الدولية، حيث تتخوف طهران من تكرار تجربة "حرب الأيام الـ12" السابقة، والتي انتهت بمسارات دبلوماسية اعتبرتها إيران نوعاً من "الخداع الاستراتيجي" الذي لم يقدم ضمانات حقيقية.
وأوضح أن دولاً إقليمية محورية مثل مصر وتركيا وباكستان تضطلع حالياً بدور "ساعي البريد" الدبلوماسي لتقريب وجهات النظر المتصاعدة، لافتاً إلى أن الفرصة قائمة لتدشين مفاوضات جادة، رغم وجود حجر عثرة يتمثل في الموقف الإسرائيلي ومدى التوافق بين واشنطن وتل أبيب على أولويات المرحلة.

واختتم أن المشهد الراهن قد لا يتعدى كونه "استراحة محارب"، ومع ذلك، أضاف أن استثمار هذه اللحظة بشكل صحيح قد يفضي إلى مسار تفاوضي حقيقي يضع حداً نهائياً لدوامة التصعيد المتبادل في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران طارق فهمي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

