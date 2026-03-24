كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، عن التعقيدات الراهنة التي تضرب ملف الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن الأسواق تعيش حالة من الترقب الشديد المتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومؤكداً أن قطاع البترول يظل الأكثر هشاشة وتأثراً بالصراعات الجيوسياسية عبر التاريخ.

وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن العالم كان يترقب أي مؤشرات للتهدئة، وهو ما قدمته تصريحات ترامب الأخيرة التي حملت تلميحات لمسار تفاوضي، مما أحدث استجابة فورية وانعكاساً مباشراً على مؤشرات أسعار النفط العالمية.

وأضاف خبير الطاقة أن الآثار السلبية للصراع الراهن لن تتوقف بمجرد وضع الحرب أوزارها، بل ستظل تداعياتها ممتدة على الاقتصاد العالمي لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

وحذر من سيناريو كارثي في حال طال أمد الأزمة، حيث قد يقفز سعر برميل النفط – إن وُجد – إلى حاجز الـ 200 دولار، مع توقعات مخيفة بتضاعف أسعار الغاز إلى أربعة أمثال قيمتها الحالية.

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن المشهد يزداد تعقيداً مع توقف العديد من مصانع الغاز حول العالم عن الإنتاج بالفعل.

وذكر أن الدولة المصرية تعاملت بحكمة واستباقية مع هذه المتغيرات، من خلال تحركات سريعة لتأمين البدائل، كان أبرزها الاستعانة بسفن "تغويز" الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإمدادات المحلية والسيطرة على آثار الأزمة العالمية.