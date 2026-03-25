توقع الإعلامي توفيق عكاشة، تصعيد الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية لتشمل تدخلًا بريًا واسعًا في إيران، بهدف إسقاط النظام الحاكم الذي وصفه بأنه "نظام سرطاني وجب استئصاله".

وأوضح عكاشة، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "استوديو العرب" الذي يقدمه معتز عبد الفتاح عبر قناة "المشهد"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس خداعًا استراتيجيًا بالتنسيق مع الاستخبارات المركزية، مشيرًا إلى أن الشروط الأمريكية لوقف إطلاق النار هي ذاتها التي رفضتها طهران سابقًا.

اجتياح بري لإيران

أكد عكاشة أن السيناريو القادم سيتضمن قصفًا جويًا عنيفًا يمهد لتدخل بري أمريكي وإسرائيلي، متوقعًا اندلاع ثورة شعبية في شوارع إيران بمجرد انهيار قبضة الأمن الداخلي تحت وطأة الحرب.

وأضاف أن بقاء النظام الإيراني الحالي يعني حتمية اندلاع حروب مستقبلية، رافضًا فكرة الاعتماد على المسكنات الدبلوماسية في التعامل مع طهران.