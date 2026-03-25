توفيق عكاشة يواصل توقعاته: ترامب سيجتاح إيران بريًا

كتب : داليا الظنيني

12:05 ص 25/03/2026

توفيق عكاشة

توقع الإعلامي توفيق عكاشة، تصعيد الولايات المتحدة لعملياتها العسكرية لتشمل تدخلًا بريًا واسعًا في إيران، بهدف إسقاط النظام الحاكم الذي وصفه بأنه "نظام سرطاني وجب استئصاله".

وأوضح عكاشة، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "استوديو العرب" الذي يقدمه معتز عبد الفتاح عبر قناة "المشهد"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس خداعًا استراتيجيًا بالتنسيق مع الاستخبارات المركزية، مشيرًا إلى أن الشروط الأمريكية لوقف إطلاق النار هي ذاتها التي رفضتها طهران سابقًا.

اجتياح بري لإيران

أكد عكاشة أن السيناريو القادم سيتضمن قصفًا جويًا عنيفًا يمهد لتدخل بري أمريكي وإسرائيلي، متوقعًا اندلاع ثورة شعبية في شوارع إيران بمجرد انهيار قبضة الأمن الداخلي تحت وطأة الحرب.

وأضاف أن بقاء النظام الإيراني الحالي يعني حتمية اندلاع حروب مستقبلية، رافضًا فكرة الاعتماد على المسكنات الدبلوماسية في التعامل مع طهران.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
شئون عربية و دولية

"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
أخبار مصر

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس

