التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

كتب : داليا الظنيني

10:55 م 24/03/2026
    طقس نوة الشمس الصغيرة في الإسكندرية (8)
    تقلبات جوية مفاجئة في كفر الشيخ (8)
    تقلبات جوية مفاجئة في كفر الشيخ (6)
    تقلبات جوية مفاجئة في كفر الشيخ (9)
    طقس نوة الشمس الصغيرة في الإسكندرية (3)
    طقس نوة الشمس الصغيرة في الإسكندرية (9)
    طقس نوة الشمس الصغيرة في الإسكندرية (2)
    طقس نوة الشمس الصغيرة في الإسكندرية (12)

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة تقلبات جوية حادة ستبدأ ذروتها غداً، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي تستوجب أقصى درجات الحذر والحيطة من قبل المواطنين.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، إن السبب وراء هذه التقلبات هو تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مما سيؤدي إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار على مناطق متفرقة وشاملة في أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن المحافظات الساحلية والسواحل الشمالية ستكون في مقدمة المناطق المتأثرة، حيث من المتوقع أن تتعرض لأمطار غزيرة ورعدية، يصاحبها تساقط لـ "حبات البرد" (الثلوج)، وهو ما يتطلب استعدادات خاصة في تلك المدن.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي أن القاهرة الكبرى لن تكون بمعزل عن هذه الموجة، إذ ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية قد يصاحبها أيضاً تساقط لحبات البرد، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار ستمتد لتشمل محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت غانم حديثها بالتحذير من أن الطبيعة الجبلية لسيناء تجعلها عرضة لتشكل "السيول" نتيجة الهطول الغزير للأمطار المتوقع هناك.

وأضافت في ختام تصريحاتها ضرورة متابعة النشرات الجوية وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة أو القيادة بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامة الجميع.

الطقس هيئة الأرصاد التقلبات الجوية درجات الحرارة الطقس السيء

