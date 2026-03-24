إعلان

حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:52 م 24/03/2026 تعديل في 06:18 م

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث موجة صعبة غدا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن البلاد ستتعرض لحالة طقس لم تحدث في شتاء العام الماضي، لكنها ليست في نفس مستوى قوة ما حدث في مارس 2020.

وأوضحت منار غانم في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن الأمطار ستبدأ من صباح غد الأربعاء وتبلغ ذورتها في فترة الظهيرة.

وووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، أجازة خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن تكون الأجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم، نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء.

ورفع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، درجة الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة المتوقعة، ووجه باتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية لضمان الجاهزية الكاملة لكافة القطاعات.

وشملت الاستعدادات تفعيل غرفة عمليات الطوارئ وانتشار فرق التشغيل والصيانة بكافة أنحاء المدينة، مدعومة بـ معدات الطوارئ اللازمة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة.

و كما تم تنفيذ أعمال فحص وتطهير غرف وبلاعات تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية، وكذلك داخل المشروعات السكنية، للتأكد من جاهزيتها واستيعابها لكميات المياه المتوقعة دون حدوث تجمعات.

و كما تم التأكد من جاهزية محطات رفع الصرف الصحي بكامل طاقتها التشغيلية، مع تفريغ البيارات أولًا بأول لزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال مياه الأمطار، إلى جانب مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وتأمين المحطات بكميات السولار اللازمة لضمان استمرارية التشغيل في حالات الطوارئ، والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة.

‎أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد إلى القصوى في جميع المستشفيات والمنشآت الصحية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

ويقدم "مصراوي" تغطية خاصة للحالة القوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تضرب البلاد من خلال ما يلي:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس حالة الطقس الطقس السيء وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

جامعات ومعاهد

زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

