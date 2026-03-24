رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد الأربعاء والخميس بسبب الطقس السيئ

كتب : عمر صبري

05:44 م 24/03/2026 تعديل في 06:05 م

الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والمعاهد بتعليق الدراسة حضوريًا، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم "الأونلاين"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري؛ نظرًا لتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويُستثنى من ذلك الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملون بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد، وذلك وفقًا لما يقرره رؤساء الجامعات، بما يضمن حسن إدارة الموقف داخل كل جامعة وكلية ومعهد.

