أصدرت وزارة الدولة للإعلام المصرية بيانًا، اليوم الثلاثاء، للرد على المقال المنسوب للصحفي الكويتي فؤاد الهاشم، والذي تضمن إساءات إلى مصر وشعبها والقيم الأخلاقية العربية، إضافة إلى ادعاءات تسيء إلى الجوانب الصحية والسياحية في مصر.

وقالت الوزارة إن "وقوع هذا الشخص في مستنقع البذاءات التي استخدمها تجاه مصر وشعبها هو أمر مرفوض، وانحطاط أخلاقي قبل أن يكون سقوطًا مهنيًا وإعلاميًا، وهو تصرف لا يمكن التسامح معه أو الصمت إزاءه".

وأضافت: "توجه الوزارة التحية للأصوات الكويتية ومن سائر دول الخليج العربي من إعلاميين ومثقفين ومسؤولين ومواطنين شرفاء، الذين سارعوا لإدانة ما اقترفه ذلك الشخص تجاه مصر وشعبها، وعبروا عن المشاعر الوطنية والقومية الطبيعية والمتجذرة لدى الشعبين في مصر والكويت، وما تضمنته مقالاتهم وآراؤهم بما يربط البلدين الشقيقين عبر التاريخ القديم والحديث من روابط اجتماعية وسياسية وثقافية، والتذكير بعشرات الرموز الذين ساهموا في ترسيخ هذه العلاقات بين البلدين، بما في ذلك الإعلام الكويتي، الذي يذكر بالعرفان أسماء كبرى ساهمت في نهضته مثل الراحلين: الدكتور أحمد زكي، والأستاذ أحمد بهاء الدين، وغيرهما".

وأهابت وزارة الإعلام، بالإعلاميين والمواطنين المصريين عدم الوقوع في فخ الخلط بين انحراف هذا الشخص عن كل القيم والأعراف والأخلاقيات، وبين الشعب الكويتي الشقيق المحب لمصر بقيادته ومواطنيه ونخبه الثقافية والإعلامية، والحريص دائمًا على العلاقات الطيبة مع مصر وقيادتها وشعبها، وعدم الانسياق وراء الفتنة التي أرادها هذا الشخص المسيء في هذا التوقيت تحديدًا للوقيعة بين الشعبين، مشددة على أن كاتب المقال لا يمثل في نظرنا إلا نفسه، ونربأ بإعلام وشعب الكويت أن يكون معبرًا عنه.

وذكرت الوزارة أنه إزاء ما تضمنه المقال المشار إليه من تطاول، ومن أجل ردع هذا الشخص وأمثاله من المفسدين للعلاقات بين شعوبنا، جرى اتخاذ عدد من الإجراءات شملت قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، من خلال سفارة مصر بدولة الكويت، بالتواصل مع وزارة الخارجية الكويتية بخصوص ما تضمنه المقال من إساءات في حق مصر وشعبها.

وبناءً على التنسيق بين وزارتي الخارجية في مصر والكويت، تم إبلاغ وزير الخارجية المصري من نظيره الكويتي بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام في الكويت لاتخاذ ما يلزم قانونًا إزاءه.

كما أجرى وزير الدولة للإعلام اتصالا بوزير الإعلام بدولة الكويت للتعبير عن الرفض التام لهذا المقال الذي نشر في إصدار إعلامي كويتي، وهو تصرف غير مقبول ويُسيء للعلاقات الوطيدة بين البلدين، معربًا عن ثقته بأن الجانب الكويتي لن يتهاون إزاء هذا السلوك.

وفي الوقت نفسه، جدد وزير الدولة للإعلام خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على دعم مصر حكومةً وشعبًا لدولة الكويت الشقيقة في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية غير مبررة.

ويتم التنسيق حاليًا بين وزارتي الخارجية في مصر والكويت بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات قضائية وفق القوانين الكويتية تجاه الشخص المذكور.

كما قامت وزارة الدولة للإعلام بتقديم مذكرات إلى كل من جمعية الصحفيين الكويتية، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين المصرية، لاتخاذ ما تضمنته لوائح كل منها من إجراءات إزاء هذا التجاوز الذي يخالف كافة القواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي ترفض استخدام الإعلام للإساءة والوقيعة بين الدول الشقيقة.

وناشدت وزارة الدولة للإعلام كافة الإعلاميين والمواطنين في الدول العربية، ومن بينهم الإعلاميون والمواطنون في مصر، وكذلك النخب الثقافية العربية والمصرية، الاضطلاع بدورهم في حماية العلاقات العربية وقطع الطريق على محاولات الفتنة والإثارة، خاصة في هذا الظرف الذي يتطلب التضامن والتكاتف في مواجهة ما تتعرض له الأمة من تحديات.

كما تجدد الوزارة عزمها، وكل الجهات المصرية المختصة، على إخضاع أية تجاوزات تضر بالمصالح الوطنية وتسيء للعلاقات مع الدول العربية الشقيقة للقوانين واللوائح المصرية، وهو الأمر الذي تناشد الجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة القيام به تجاه المتجاوزين في حق مصر وشعبها والساعين إلى الإضرار بعلاقات دولهم الشقيقة معها، وذلك وفقًا لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها.

هرب من بلده ورحلته السعودية.. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟



