أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنه إطلاق 38 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل في أحدث هجوم.

إصابة 3 إسرائيليين جراء هجوم صاروخي

وذكرت الإسعاف الإسرائيلي، أن الهجوم أسفر عن 3 إصابات، بينها إصابة وُصفت بالحرجة، جراء سقوط صواريخ في شمال البلاد.

صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل

في السياق، أعلنت وسائل إعلام عبرية دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات بمنطقة الجليل الأعلى.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الأعلى عقب إطلاق صواريخ من لبنان، إضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدة المطلة شمالي إسرائيل خشية تسلل طائرة مسيّرة.