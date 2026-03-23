كشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه يحق للشركة اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل لرفع العداد في حالات محددة ابرزها التوقف عن الاستهلاك لفترة طويلة وهو ما يطلق عليه "الغيبة الطويلة"٠

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه وفقاً للوائح التجارية الموحدة، إذا مر على العداد فترة 3 أشهر متتالية دون وجود أي استهلاك "العداد ثابت على نفس القراءة"، دون شحن، يحق للشركة إرسال "لجنة تفتيش"٠

والهدف من ذلك هو التأكد من أن المشترك لا يقوم بـ"سرقة تيار"من خلف العداد، أو أن العداد معطل.

تراكم "الرسوم الثابتة" بالسالب

حتى لو الشقة مغلقة، العداد يخصم تلقائيا "رسوم خدمة عملاء + نظافة" شهريا.

والمشكلة أنه عندما ينفد الرصيد تماماً، يبدأ العداد في تسجيل هذه المبالغ كـ "مديونية بالسالب".

ويكون الإجراء تجاه ذلك أنه إذا وصلت المديونية لمبلغ كبير ولم يتم الشحن لفترة طويلة "تتخطى 6 أشهر في بعض اللوائح"، يتم اعتبار التعاقد "غير مفعل" ويحق للشركة رفع العداد لعدم الجدية.

عدم "تحديث البيانات" "كارت القديم"

أحياناً تطلب الشركة من المشتركين التوجه للفرع لتحديث بيانات العداد أو تغيير الكارت.

ومن المهم أن يعلم المشترك أن تجاهل هذه الطلبات مع التوقف عن الشحن لفترات طويلة يعطي الحق للشركة في اعتبار المشترك «مخالفاً» لشروط التعاقد.

التلاعب واللمبة الصفراء

إذا أضاءت لمبة التلاعب وظل العداد "صفر رصيد" لفترة طويلة دون أن يبلغ المشترك، تفترض الشركة وجود "تحايل"ويتم رفع العداد فورا للمعاينة الفنية.

كيف تحمي عدادك من "الرفع"وأنت مسافر؟

شحنة "الأمان": قبل السفر، اشحن بمبلغ معقول "100 أو 200 جنيه" واترك الكارت بجانب العداد "ليس داخله". هذا يضمن سداد الرسوم الثابتة شهرياً وتجنب "صفير" الرصيد.

استهلاك"وهمي": اترك لمبة واحدة "LED" تعمل في الصالة أو "تايمر" للإضاءة، فوجود استهلاك بسيط جداً "حتى لو 5 كيلووات في الشهر" يثبت أن العداد يعمل والتعاقد سارٍ.

واطلب من أحد أقاربك أو جيرانك وضع الكارت في العداد مرة كل شهرين "لقراءة الحالة" والتأكد من عدم وجود رسائل خطأ "Err"، فالشركة لا تهدف لرفع العداد، بل لضمان سلامة المنظومة، طالما أنك تسدد الرسوم الثابتة والعداد يظهر استهلاكاً ولو بسيطاً فأنت في أمان تام قانونياً.