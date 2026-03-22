أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج في هذا التوقيت بالغ الحساسية تحمل رسائل ثقيلة الوزن، تؤكد قوة الدولة المصرية ورؤيتها التي تسعى دائمًا إلى وحدة الصف العربي.

وقال البرديسي خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن هذه الزيارة تعزز ضرورة التنسيق العربي في ظل التوترات المستمرة، وتؤكد أن استقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن مصر لا تراقب من بعيد، بل تدخل قلب المعادلة وتجمع ولا تفرق، مؤكدًا أن الرئيس السيسي ينسق ولا يزايد.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس مساعي مصرية أكبر لخفض التصعيد واحتواء تداعيات الأزمات المتلاحقة عبر الرؤية المصرية التي تركز على الحلول السياسية والدبلوماسية.

وتابع طارق البرديسي أن الخليج خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، وهذه اللحظة التاريخية تتطلب اتفاقًا عربيًا صلبًا يحمل رؤية واحدة لا تحتمل التردد.

وأوضح أن القاهرة تتحرك بثقة العارف الساهم المدرك الذي لا يتخبط ولا يساوم، وأن مصر لا تنتظر أحدًا لأنها تدرك تمامًا أن الفراغ جريمة والغياب خيانة للتاريخ والجغرافيا.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن زيارة الرئيس السيسي تعكس محاولة لإعادة رسم معادلة القوة العربية من جديد، حيث تلتقي القاهرة مع الزعامات الخليجية لتؤكد أن مصر مع الأشقاء محور استقرار وركيزة توازن مهما اشتدت العواصف.

وشدد على أن السياسة هنا تتحدث بلغة المصالح العليا، مؤكدًا أن أمن الخليج ليس قضية خليجية فقط، بل مصر تراه قضية مصرية وعربية وجودية.

الرئيس السيسي يزور البحرين والسعودية للتأكيد على تضامن مصر ودعمها



