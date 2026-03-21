قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إن التقلبات الجوية المصحوبة بالرياح المثيرة للأتربة لا تقتصر خطورتها على مرضى الحساسية فقط، بل تمتد لتشمل المواطنين الأصحاء أيضًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات وقائية للحد من تأثير الغبار على الجهاز التنفسي.

الإجراءات الوقائية لمرضى حساسية الجيوب الأنفية

وأضاف "حتة" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الفئات الأكثر عرضة للتأثر بهذه الأجواء هم مرضى حساسية الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، ناصحًا إياهم بتجنب الخروج قدر الإمكان في ظل هذه الظروف، وفي حال الاضطرار لذلك يجب ارتداء الكمامة للحد من استنشاق الأتربة.

وأوضح أن الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة، سواء كانت أقراصًا أو بخاخات، إلى جانب استخدام غسول الأنف وبخاخات مضادات الهيستامين، يعتبر أمرًا ضروريًا للسيطرة على الأعراض، مشيرًا إلى أهمية شرب كميات كبيرة من المياه، لما لها من دور في ترطيب الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية، مما يقلل من فرص الإصابة بالتهيج.

نصائح للأشخاص غير المصابين بالحساسية

وأشار إلى أن الأشخاص غير المصابين بالحساسية يجب عليهم أيضًا اتباع إجراءات وقائية، أبرزها ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة التي تشهد نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة، مع الحرص على ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الصباح الباكر والمساء.

ولفت استشاري الصحة العامة فيما يتعلق بحساسية العين، إلى أهمية استخدام الدموع الصناعية لترطيب العين والحد من الجفاف، مؤكدًا أن إهمال علاج الحساسية قد يؤدي إلى تطورها وتحولها إلى عدوى.

وأكد "حتة" أن ارتداء الكمامة يكون ضروريًا عند التعرض المباشر للهواء المحمل بالأتربة، مثل: التواجد في الشارع، بينما يمكن خلعها في الأماكن المغلقة، مؤكدًا أنها لا تُستخدم بشكل دائم وإنما وفقًا لطبيعة البيئة المحيطة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

وحذر الدكتور شريف حتة، من بعض الأعراض التي تستدعي التدخل الطبي الفوري، مثل الشعور بضيق شديد في التنفس، أو صعوبة في أخذ النفس، أو نوبات سعال حادة ومتكررة، موضحًا أن هذه الأعراض قد تشير إلى تأثر الشعب الهوائية بالأتربة وانخفاض مستوى الأكسجين في الجسم.





