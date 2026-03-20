أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، زيارة إلى المركز الترفيهي بمنطقة النهر الأخضر مستقلًا المونوريل.

جاء ذلك إيذانا بافتتاح مونوريل شرق النيل، ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة، والتي تتضمن أكبر حديقة مركزية على مستوى العالم، حيث شارك الرئيس عددًا من الأطفال سعادتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهداهم الهدايا بهذه المناسبة.



الصحة: ارتفاع مصابي مول دمياط الجديدة إلى 32.. وخروج 18 حالة

8 توجيهات من السكة الحديد للمواطنين في عيد الفطر