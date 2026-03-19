مصطفى الفقي: "الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه أشياء ستذهب معي إلى قبري"

كتب : أحمد العش

01:11 ص 19/03/2026

الدكتور مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أنه لو أتيح له أن يقول كل ما يعرفه عن مسيرة حياته وتجربته في العمل السياسي والإعلامي، لفعل ذلك بلا تردد، إلا أن جزءًا كبيرًا من الأمور ليس من صناعته، بل تتعلق بأخبار وشهادات شاهد عليها عن العصر، بعضها يخص الأمن القومي وبعضها أخلاقي.

وأضاف "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن الناس يظنون أنه تحدث كثيرًا عن الأحداث، مؤكدًا: "أنا فعلاً أتكلم كثير، لكن هناك أشياء ستذهب معي إلى قبري، كثيرة وخطيرة، خاصة في السياسة".

وأوضح المفكر السياسي، أن السياسة هي فن الممكن، وليست فن المستحيل، مشيرًا إلى أنها تتطلب التعامل مع الأمور بالقدر المتاح، مع القدرة على التحرك يمينًا ويسارًا، والصعود والهبوط بحسب الموقف.

وأشار "الفقي" إلى أن السياسة تحتاج إلى قدر كبير من المرونة، وسعة الأفق، والوعي بما يدور، والفهم الصحيح للتاريخ من حكم مصر عام 1952 وحتى اليوم.

واختتم الفقي، حديثه بتقييم القادة، قائلًا: إن عبد الناصر يمثل زعامة تاريخية كبيرة، بينما وصف الرئيس الأسبق أنور السادات بأنه رجل دولة فهيم، يفهم طبيعة الشعب المصري، ومتسع للطبقات المختلفة، وسعى لإحداث روح جديدة في مصر أدت إلى الانفتاح في بعض المجالات، رغم الشائعات التي قيلت عنه والتي أثبتت لاحقًا أنها غير صحيحة.

