تحذير لأصحاب أمراض المناعة الذاتية في عيد الفطر

كتب : عمر صبري

12:01 م 17/03/2026

قالت الدكتورة مها عبدالهادي، أستاذ مساعد بقسم أمراض باطنة بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن أيام رمضان تنتهي ويقترب عيد الفطر، وتكثر تساؤلات أصحاب أمراض المناعة الذاتية عن النظام الغذائي الصحي، ويجب الرجوع للطبيب لتنظيم جرعات ومواعيد الأدوية بناءً على أحدث التحاليل الطبية لتقييم مستوى النشاط المناعي والحالة العامة للمريض.

وأوضحت "عبدالهادي"، خلال مقالة علمية نشرها المركز القومي للبحوث، أنه يجب على مريض المناعة اتباع نظام غذائي صحي، وخصوصًا في عيد الفطر، ويجب التركيز ببساطة على البروتين والألياف والخضروات الطازجة مع الاهتمام بشرب الماء، ومن المهم الابتعاد عن الدهون الضارة (الزيوت النباتية والمهدرجة) واللحوم المصنعة، وكذلك السكر المصنع، والاعتماد على الفواكه.

ونصحت بالالتزام بوجبتين أو ثلاث يوميًا، وتجنب الإكثار من الكعك والبسكويت لاحتوائهما على كميات كبيرة من السكر والدقيق الأبيض والسمن المهدرج، لما لهم من أثر ضار على التهاب الأمعاء واضطراب جهاز المناعة، مما يؤدي إلى هجمات أمراض المناعة الذاتية.

كما نصحت المريض بالرجوع للطبيب المعالج في حالة حدوث أي أعراض لنشاط المرض، متمنية للجميع الصحة والعافية.

