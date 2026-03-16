تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم وعلاقتها بوظائف الكبد وتأثيرها على المخ، مؤكدًا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى تغيرات في الوعي والسلوك لدى المريض.

وقال "موافي" خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إحدى الحالات المعروضة تتعلق بمريض يبلغ من العمر 58 عامًا يعاني من مرض السكري، حيث تظهر عليه أعراض مفاجئة مثل الصمت التام والنظر للآخرين بابتسامة غريبة لفترة قصيرة ثم يعود إلى حالته الطبيعية.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن المريض تتكرر لديه تصرفات غير معتادة يعقبها نسيان كامل لما حدث، وهي أعراض تستدعي التحقيق الدقيق لمعرفة السبب الحقيقي وراءها.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم غالبًا ما يكون مرتبطًا بوجود مشكلة في الكبد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن الكبد سليم اعتمادًا على السونار أو الفحص الظاهري فقط، بل إن التأكد الحقيقي من سلامة الكبد يكون من خلال أخذ عينة منه.

وتابع الدكتور حسام موافي أن الأمونيا مادة تنتج طبيعيًا في الجسم بعد هضم البروتينات مثل اللحوم، حيث تنتقل هذه المادة إلى الكبد ليقوم بتحويلها إلى مادة أقل خطورة تُسمى "اليوريا"، ثم تخرج من الجسم عبر الكلى مع البول.

وأشار إلى أن هذه العملية الحيوية تتم بشكل منتظم في الجسم السليم، موضحًا أنه في حال وجود خلل في الكبد، فإن الأمونيا لا تتحول إلى يوريا بالشكل الطبيعي، بل تنتقل مباشرة إلى الدم ثم إلى المخ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الارتباك وتغير السلوك واضطرابات الوعي.

وشدد على أن هذه الحالة خطيرة وتتطلب تدخلًا طبيًا عاجلاً، مؤكدًا على أهمية متابعة مرضى الكبد والسكري، خاصة مع ظهور أي أعراض سلوكية غير مفسرة.