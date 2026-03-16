حسام موافي: ارتفاع الأمونيا في الدم يسبب تغيرات خطيرة في الوعي والسلوك

كتب : داليا الظنيني

08:39 م 16/03/2026

الدكتور حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أسباب ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم وعلاقتها بوظائف الكبد وتأثيرها على المخ، مؤكدًا أن هذه الحالة قد تؤدي إلى تغيرات في الوعي والسلوك لدى المريض.

وقال "موافي" خلال تقديم برنامج "رب زدني علمًا" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إحدى الحالات المعروضة تتعلق بمريض يبلغ من العمر 58 عامًا يعاني من مرض السكري، حيث تظهر عليه أعراض مفاجئة مثل الصمت التام والنظر للآخرين بابتسامة غريبة لفترة قصيرة ثم يعود إلى حالته الطبيعية.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة أن المريض تتكرر لديه تصرفات غير معتادة يعقبها نسيان كامل لما حدث، وهي أعراض تستدعي التحقيق الدقيق لمعرفة السبب الحقيقي وراءها.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الأمونيا في الدم غالبًا ما يكون مرتبطًا بوجود مشكلة في الكبد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن الكبد سليم اعتمادًا على السونار أو الفحص الظاهري فقط، بل إن التأكد الحقيقي من سلامة الكبد يكون من خلال أخذ عينة منه.

وتابع الدكتور حسام موافي أن الأمونيا مادة تنتج طبيعيًا في الجسم بعد هضم البروتينات مثل اللحوم، حيث تنتقل هذه المادة إلى الكبد ليقوم بتحويلها إلى مادة أقل خطورة تُسمى "اليوريا"، ثم تخرج من الجسم عبر الكلى مع البول.

وأشار إلى أن هذه العملية الحيوية تتم بشكل منتظم في الجسم السليم، موضحًا أنه في حال وجود خلل في الكبد، فإن الأمونيا لا تتحول إلى يوريا بالشكل الطبيعي، بل تنتقل مباشرة إلى الدم ثم إلى المخ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الارتباك وتغير السلوك واضطرابات الوعي.

وشدد على أن هذه الحالة خطيرة وتتطلب تدخلًا طبيًا عاجلاً، مؤكدًا على أهمية متابعة مرضى الكبد والسكري، خاصة مع ظهور أي أعراض سلوكية غير مفسرة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
رمضان ستايل

لا تكن مثل عبد العزيز في مسلسل "النص التاني".. كيف تدير غيرتك بذكاء؟
"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
لا تتجاهلها في رمضان.. أعراض قد تشير إلى ضرورة تناول المضادات الحيوية
رمضان ستايل

لا تتجاهلها في رمضان.. أعراض قد تشير إلى ضرورة تناول المضادات الحيوية
ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة
سفرة رمضان

ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة

خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة
حوادث وقضايا

خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك