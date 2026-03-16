أُعلنت اليوم الإثنين، نتائج الموسم الأول من برنامج "دولة التلاوة"، أحد أبرز البرامج المتخصصة في اكتشاف الأصوات المتميزة في الترتيل والتجويد.

وأسفرت النتائج عن فوز المتسابق بلال سيف بلقب الموسم الأول في فئة الترتيل، بعد أداء مميز حاز إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.

كما تُوّج المتسابق محمد كامل بلقب الموسم الأول في فئة التجويد، تقديرًا لتميزه في أحكام التلاوة ودقة الأداء.

وفي فئة تصويت الجمهور، حصد المتسابق عمر علي، لقب هذه الفئة بعد حصوله على أعلى نسبة من أصوات المتابعين.

وشهد الموسم الأول من برنامج دولة التلاوة مشاركة 32 متسابقًا قدموا مستويات متميزة في تلاوة القرآن الكريم.

