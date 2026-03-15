أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان ليست واجبة بالمعنى الشرعي، موضحًا أن المسلم إذا لم يختم القرآن لا يُعاقب على ذلك، بخلاف الصيام الذي يعد فرضًا وركنًا من أركان الإسلام.

وقال ربيع خلال حواره ببرنامج "صومًا مقبولًا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن الختم ليس شرطًا لصحة الصيام أو قبوله.

وأضاف أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل في رمضان مرارًا وتكرارًا، وهو ما يدل على أن الإكثار من التلاوة والختم باب من أبواب الخير والبركة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، مشيرًا إلى أن هذه المدارسة كانت تؤكد على أهمية القرآن في حياة المسلم، خاصة في الشهر الفضيل.

وتابع ربيع أن المسلم لا ينبغي أن يكتفي بختم واحد إذا كان قادرًا على أكثر، بل يمكنه أن يزيد عدد الأجزاء التي يقرأها يوميًا، فيجعل الجزء جزأين أو ثلاثة بحسب استطاعته.

وأوضح أن هذه الزيادة في القراءة تعود بالنفع على المسلم وتكسبه أجرًا وثوابًا أكبر، كما أنها تدريب له على الاستمرار في قراءة القرآن بعد رمضان بنفس الروح والهمة.

وأكد أمين الفتوى أن الإكثار من التلاوة في رمضان يزيد الأجر والثواب ويضاعف البركات، مشيرًا إلى أن رمضان فرصة عظيمة لتعويد النفس على الارتباط بالقرآن الكريم.

ودعا المسلمين إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل في تقوية علاقتهم بكتاب الله، بحيث يظل المسلم بعد الشهر الفضيل محافظًا على ورد يومي من التلاوة وكأنه في رمضان.

واختتم ربيع حديثه بالتأكيد على أن رمضان شهر القرآن، كما قال الله تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ"، لذلك يستحب الإكثار من التلاوة والتدبر والاستماع إلى آيات الله، لكن دون تشديد أو تكليف النفس ما لا تطيق، فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

