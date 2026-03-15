الرئيس السيسي لأمير قطر: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

كتب : أحمد الجندي

04:50 م 15/03/2026

الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاتصال، رفض مصر القاطع، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر، معرباً عن دعم مصر الكامل، حكومةً وشعباً، لدولة قطر، ووقوفها في تضامن تام مع الأشقاء في دول الخليج في ظل التطورات الراهنة، مؤكداً استعداد مصر لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة حفاظاً على أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة.

كما أوضح أن مصر تبذل اتصالات وتحركات دولية وإقليمية مكثفة لوقف الحرب في أقرب وقت ممكن، مشيداً بالدور القطري الحريص على خفض التصعيد وصون الاستقرار الإقليمي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الأمير تميم أعرب عن خالص تقديره وشكره إلى الرئيس على حرصه الدائم على التضامن مع دولة قطر وكافة دول الخليج، خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً أن قطر تواصل جهودها بالتنسيق مع مصر والدول الشقيقة لتجنب المزيد من التصعيد والعمل على وقف الحرب في أسرع وقت.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد، وأن مصر تنظر إلى الأمن القومي الخليجي باعتباره امتداداً للأمن القومي المصري، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتجاوزها، وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي بما يضمن التصدي لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية.

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
شقيق فنان شهير.. تعرف على ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر (محدث)
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم