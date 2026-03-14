وزير المالية في ضيافة «مستقبل وطن»: تسهيلات ضريبية جديدة للمواطن

كتب : نشأت حمدي

11:22 م 14/03/2026

أحمد كجوك وزير المالية

شارك أحمد كجوك وزير المالية، في اللقاء السياسي الذي نظمه حزب مستقبل وطن، حيث استعرض ملامح استراتيجية الماليه العامه للدولة خلال المرحلة المقبلة، بحضور قيادات الحزب وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية، في إطار حوار موسع حول حزمة التسهيلات الضريبية المستهدف تقديمها للمواطن المصري.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن مثل هذه الجلسات تهدف إلي تعزيز التعاون ما بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معربا عن استعداد الحزب لتوظيف كافة الجهود لدعم خطط الدولة التنموية.

وأكد وزير المالية أن الوزاره بصدد الانتهاء من الحصول على موافقه مجلس الوزراء على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتا إلى ن الوزارة تعمل على تطوير منظومه العمل بمصلحه الضرائب لربط الأداء بمؤشرات واضحة، لتغيير الثقافة المؤسسية داخل المصلحة وبما يساهم فى دفع جهود الشراكه مع مجتمع الأعمال والتاكيد على ان الممول شريك حقيقى للمصلحه.

وكشف وزير المالية، عن التوسع في التحول الرقمي للخدمات الضريبية، من خلال إنشاء مراكز ضريبية حديثه تقدم خدمات ضريبه رقميه بشكل كامل، وإطلاق منصة إلكترونية لدعم المشورة والإفصاح للمولين، إلى جانب تطبيق على الموبيل إبليكيشين للضرائب العقارية يتيح تقديم المستندات وسداد الضريبة واستلام المخالصات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات إلا في حالات محدودة، مشيراً إلى منح مزايا خاصة للممولين الملتزمين، منها خدمات متميزة لكبار الممولين وبطاقات خاصة.

