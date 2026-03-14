كشف شريف عبد النور، العضو المنتدب لشركة جي بي كابيتال، أنه تخرج عام 2000 من جامعة ديوك بالولايات المتحدة متخصصًا في الاقتصاد، وبدأ مساره المهني بالعمل في الاستثمار البنكي لاكتساب الخبرة، في الفترة التي كان والده منير فخري عبد النور قد بدأ فيها ممارسة العمل البرلماني.

وقال عبد النور خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" إن تلك المرحلة شهدت تفكير والده في بيع شركة "فيتراك"، موضحًا أن القرار جاء نتيجة انشغاله بالعمل في مجلس الشعب وشعوره بأن إدارة الشركة بالتوازي مع النشاط البرلماني قد يخلق تضارب مصالح.

وأضاف: "في الوقت ده كان والدي لسه داخل مجلس الشعب وابتدى يفكر، أو اكتشف يعني، إنه مابقاش عنده وقت إنه يدير فيتراك، وحس إنه ممكن يبقى في تضارب في المصالح ما بين وجوده في مجلس الشعب ووجوده في فيتراك"، مشيرًا إلى أن فرصة بيع الشركة جاءت فعليًا في ذلك التوقيت.

وأوضح أنه كان في بداية حياته المهنية، فقرر التركيز على التعلم وبناء الخبرة أولًا: "أنا في الوقت ده كنت بتخرج، وحبيت أشتغل في الاستثمار البنكي لفترة معينة عشان أكتسب خبرة"، مؤكدًا أنه لم يفكر جديًا في مطالبة والده بعدم بيع الشركة حتى يتولى إدارتها، قائلًا: "مش أوي لا، مكنش عندنا الفكر اللي موجود في بعض العائلات إنه طالما الوالد أسس شركة يبقى أنا بالضرورة هنضم للشركة دي".

وتابع أنه تفهم أسباب قرار والده ببيع الشركة، معتبرًا أن الأمر كان منطقيًا في ظل الظروف آنذاك، خاصة أنه كان في سن 21 عامًا فقط: "أنا تفهمت أسباب بيعه للشركة، ومكنش مطروح إني وأنا عندي 21 سنة آجي أشيل مصنع بالحجم ده".

وأكد أن تركيزه في تلك المرحلة كان منصبًا على التعلم وبناء الخبرة المهنية تدريجيًا قبل تحمل مسؤوليات كبيرة، مشيرًا إلى أن الفكرة التلقائية بأن يعمل الابن في شركة والده لم تكن موجودة لديهم.



