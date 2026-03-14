أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الأحد 15 مارس وحتى الخميس 19 مارس 2026 وهو الأسبوع الأخير من شهر رمضان 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس المتوقع سيكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، حارًا على جنوب الصعيد، وباردًا ليلاً.

وحذرت من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط للرياح من الأحد 15 مارس وحتى الثلاثاء 17 مارس على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل

ولفتت "الهيئة" إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة يوم الأحد 15 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أنه اعتبارًا من الأربعاء 18 مارس من المتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من رمضان

وكشفت "الأرصاد" عن توقعاتها بشأن حالة الطقس من الأحد وحتى الخميس، وجاءت على النحو التالي:

الأحد 15 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

الإثنين 16 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 21 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

الثلاثاء 17 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 27 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 32 درجة

الأربعاء 18 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 33 درجة

الخميس 19 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 14 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 13 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 28 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تأتي بعد دراسة أحدث خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل مستمر في حال حدوث أي تغيرات على الحالة الجوية، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

