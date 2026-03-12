وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن ظهور هذه الكلمة يشير إلى زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصى قدرة للعداد، ويلزم العميل تخفيض الأحمال لضمان استمرار التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع تصل إلى 80 أمبير، أي أنه يتحمل تركيب أربعة تكييفات بقدرة 1.5 حصان دون مشكلات.

وفي حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربائي لمدة خمس دقائق كتنبيه، ثم يعود التيار تلقائيًا، مع إلزام العميل بتخفيض الأحمال.

وأكدت أنه إذا استمرت الأحمال الزائدة، يتم فصل التيار وعودته ثلاث مرات، ثم يُفصل نهائيًا، ولا يعود إلا من خلال شركة الكهرباء، ما يستلزم تغيير العداد إلى عداد ثلاثي الأوجه ذو قدرة أعلى بعد:

تصفية مديونية العداد القديم.

سداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، والتي تُحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.