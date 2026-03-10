قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن تأثير تحريك أسعار الوقود على قطاع السياحة في مصر سيكون محدودًا ومؤقتًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى عدة أسباب تفسر هذا التأثير المحدود.

هل يتأثر قطاع السياحة في مصر بتحريك أسعار الوقود؟ خبير يجيب

وأوضح "هزاع" في تصريحات خاصة لمصراوي أن تكلفة الوقود تُشكل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي تكلفة البرامج السياحية، التي تتضمن عناصر متعددة مثل: الإقامة الفندقية، تذاكر الطيران، الخدمات السياحية، ورسوم زيارة المواقع الأثرية، لذلك، أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بالأساس على تكلفة النقل السياحي فقط، دون أن تُحدث فارقًا كبيرًا على سعر البرنامج ككل.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن شركات السياحة غالبًا ما تكون لديها تعاقدات مسبقة مع منظمي الرحلات في الخارج بأسعار محددة قبل بداية الموسم السياحي، مما يمكنها من امتصاص جزء من أي زيادة أو إعادة توزيعها على بعض الخدمات دون أن يشعر السائح بارتفاع ملموس في تكلفة الرحلة.

وأضاف "هزاع" أن المقصد السياحي المصري لا يزال يتمتع بميزة تنافسية قوية من حيث الأسعار مقارنة بالعديد من الوجهات السياحية في البحر المتوسط وأوروبا، ما يجعل مصر وجهة جذابة للسائح الباحث عن تجربة مميزة بتكلفة مناسبة.

ولفت الدكتور حسام هزاع إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر مستقرة نسبيًا، ولم تتأثر بشكل ملحوظ بالأحداث الاقتصادية أو الإقليمية الأخيرة، مع استمرار الطلب من العديد من الأسواق السياحية بمعدلات جيدة.

