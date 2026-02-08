بتكلفة 23 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمجزر بيلا بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، التشغيل التجريبي لمجزر بيلا بمحافظة كفر الشيخ وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 23 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن "بيلا الجديد" تم تطوير ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه، لافتة إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي 1081.5 م، بينها مساحة صالة الذبح وخدمتها (إنشاء هيكل معدني) 338.6 م، ومساحة مبنى إداري تم تطويره ورفع كفاءته 65.5 م، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للذبح 1578 رأسًا في العام ويقوم بخدمة 261 ألف مواطن.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة مستمرة في تسليم المجازر التي يتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة منها قبل حلول شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية والتأكد من الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

