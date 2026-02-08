وزير الصحة يتابع نتائج المرور الميداني على 35 مشروعًا بـ12 محافظة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن المرور الميداني الذي قاده الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 35 مشروعًا صحيًا بـ12 محافظة.

جاء المرور تنفيذًا لتكليفات الوزير بالتواجد الميداني المستمر لضمان جودة التنفيذ وسرعة إنجاز المشروعات، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور شمل متابعة دقيقة للمشروعات التالية:

- القاهرة: مخازن التموين الطبي بالعباسية، ومستشفى الصدر بالعباسية (نسبة تنفيذ 99% تمهيدًا للاستلام النهائي).

- الجيزة: تطوير مستشفى أم المصريين وبولاق الدكرور، ووحدات حياة كريمة بأطفيح والصف.

- الدقهلية: مستشفى شربين وتمي الأمديد، ومعاينة مواقع جديدة بدكرنس ومنشأة عبدالرحمن.

- الشرقية: مستشفى الرمد بالزقازيق 93%، مستشفى الصدر، وأبو كبير المركزي.

- المنوفية: مستشفى أشمون العام، الشهداء المركزي، بنك الدم الإقليمي، ووحدات حياة كريمة.

- الغربية: تطوير مستشفى طنطا العام وسمنود (ترميم وتدعيم).

- دمياط: مستشفى فارسكور المركزي.

- البحيرة: مستشفى كوم حمادة.

- كفر الشيخ: مستشفى بلطيم.

- القليوبية: تطوير مستشفيات القناطر الخيرية (الغسيل الكلوي)، العبور، طوخ، ومركز تدريب سانديون.

- شمال سيناء: تطوير مستشفى العريش العام (المرحلة الثانية 95%)، مبنى الغسيل الكلوي، ومستشفى بغداد.

- المنيا: مراكز تنمية الأسرة (الجهاد، دلجا، نزلة تونة) ومستشفى مغاغة.

وأكد الدكتور شريف مصطفى، أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي لبعض مشروعات "حياة كريمة" وتنمية الأسرة بالمنوفية والمنيا بعد تلافي الملاحظات واختبار الأنظمة، مع توجيهات بتكثيف العمالة في مشروعات مستشفيات شربين، الشهداء، وفارسكور لتسريع الإنجاز، وتطوير المنظومة الصحية على كل المستويات.

