مصر تفوز بأفضل تصميم جناح للدول المشاركة في معرض OTM مومباي بالهند

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات المعرض السياحي OTM والذي أُقيم بمدينة مومباي بدولة الهند، ويعتبر أحد أهم المعارض السياحية التي تُقام في الهند بصفة خاصة وآسيا بصفة عامة.

وافتتح الجناح المصري السفيرة داليا توكل القنصل العام المصري في مومباي، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم: محمد مدحت عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذة أميمة عزت مسئول السوق الهندي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندس همام محمد عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة والمسئول عن تصميم الجناح المصري المشارك بالمعرض.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من جانبه، أن المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة والهيئة بتكثيف الأنشطة المهنية والجماهيرية المتنوعة بكافة الأسواق الرئيسية والواعدة ومن بينها السوق الهندي بما يساهم في دفع مزيد من التدفقات السياحية الوافدة للمقصد المصري.

وأضاف أن المشاركة في المعارض السياحية تعد فرصة لإلقاء الضوء على الوجهات السياحية المختلفة بالمقصد المصري، وتنوع المنتجات السياحية به حيث تركزت المشاركة في هذا المعرض على إبراز منتجات السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات والحوافز وسياحة حفلات الزفاف ولاسيما وأن هذه المنتجات السياحية تحظى باهتمام السائح الهندي.

وخلال المشاركة بالمعرض، عقد وفد الهيئة عددًا من اللقاءات المهنية مع ممثلي عدد من الشركات السياحية الهندية والآسيوية؛ والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الحديث عن ما تتمتع به مصر من وجهات ومنتجات سياحية متنوعة، كما تم التطرق للحديث عن المتحف المصري الكبير وتأثيره المتوقع على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر وخاصة من محبى السياحة الثقافية.

وقد فاز الجناح المصري المُشارك في المعرض بجائزة أفضل تصميم للدول المشاركة في المعرض؛ تقديرًا لتميّزه الفني والتصميمي، حيث أظهر الهوية المصرية بشكل حضاري كما تضمن متحف للمستنسخات الأثرية، وقد تسلّم الجائزة وفد الهيئة المشارك بالمعرض من سانجيف أجروال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة للمعرض بحضور السفيرة داليا توكل القنصل المصري العام بمومباي.

وأوضحت سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، في سياق متصل، أنه تعزيزًا لتواجد المقصد السياحي المصري بالسوق الهندي باعتباره أحد الأسواق السياحية الواعدة ذات النمو المتسارع، أطلقت الوزارة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملتين للترويج للوجهات والمقومات السياحية بمصر، إذ تم إطلاق حملة إعلانية تضمنت مجموعة من الإعلانات بمنطقة التسجيل الخاصة بالمشاركين بمعرض OTM والزائرين، كما تم، خلال الشهر الجاري، إطلاق حملة رقمية؛ بهدف تحفيز السائح الهندي للبحث عن المقصد السياحي المصري، وتعزيز معدلات التحويل المباشر على الموقع الإلكتروني الترويجي الرسمي للمقصد السياحي المصري(https://www.experienceegypt.eg)، ومواقع التواصل الاجتماعي (Experience Egypt)

وأضافت أن الحملة تعتمد على مزيج من المنصات الرقمية ذات الانتشار الواسع والتأثير القوي داخل السوق الهندي، وتشمل (YouTube، Facebook، Instagram، Snapchat)؛ بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور المستهدف، وزيادة معدلات التفاعل والاهتمام بالمنتج السياحي المصري، بما يسهم في دعم قراراتهم للسفر إلى مصر، وتعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية متميزة لدى السائح الهندي.

وشاركت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 170 متر مربع ، شارك به 7 شركات سياحة وفندق وشركة مصر للطيران.

وضم الجناح المصري معرضًا للمستنسخات الأثرية لعرض نماذج من المستنسخات والمعروضات الأثرية المعروضة بالمتحف المصري الكبير ومنها نموذج مصغر من القناع الملكي المذهب للملك توت عنخ آمون وكرسي العرش وعدد من المستنسخات التي تُظهر الهوية الفرعونية والتاريخية.

