عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتَي الإسكندرية والبحيرة (خاصة بزمام ترعتَي الحمام والنصر)، وموقف توفير احتياجات مياه الري والشرب بالمحافظة خلال الفترة الحالية، والإعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة .

ووجَّه سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الزمامات المخالفة على ترعتَي النصر والحمام، وإزالة فتحات الري المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومصادرة آلات الرفع المخالفة بالتنسيق مع أجهزة المحليات، مع مراعاة توفير المناسيب والتصرفات المائية اللازمة للأراضي الزراعية (مقررة الري) على الترعتَين، وأيضًا توفير التصرفات الكافية لمحطة مياه شرب جنوب العلمين الواقعة بنهاية ترعة الحمام .

ووجه الوزير أجهزة الري بمتابعة التزام الأراضي الرملية بزمام ترعتَي النصر والحمام، باستخدام نظم الري الحديث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين القائمين بالري باستخدام الري بالغمر، مع قيام إدارات التوجيه المائي بالمنطقة والتابعة لقطاع تطوير الري بتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث، وعرض التجارب الناجحة في نفس المنطقة للمزراعين الذين تحولوا بالفعل للري الحديث وعرض ما تحقق من تحسن واضح في الإنتاجية المحصولية وتحسن جودة المحاصيل على المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول .

ووجه سويلم الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة والنوبارية والنصر، بمواصلة إجراءات تحسين حالة الري بنطاق المحافظة؛ مثل تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية لضمان توفير كل الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية.

