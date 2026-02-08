إعلان

جلسة استماع.. وزير الصحة في البرلمان لعرض خطة تطوير القطاع

كتب : نشأت حمدي

11:23 ص 08/02/2026

مجلس النواب

بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة خطة وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور وزير الصحة، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، وحرصه على متابعة ملفات تطوير المنظومة الصحية.

وأكد رئيس لجنة الصحة، في كلمته الافتتاحية، أن جلسة الاستماع تأتي استجابة لتطلعات المواطنين، الذين ينتظرون تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على أن قطاع الصحة يمثل أولوية قصوى على أجندة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن اللجنة اتفقت مسبقًا على عدد من الملفات الحيوية التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة، مطالبًا أعضاء اللجنة بالالتزام بمحاور النقاش المحددة، وعدم الخروج عنها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الجلسة والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف الوقوف على رؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتطوير الخدمات الصحية، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها جودة الخدمة، وتوزيع الكوادر الطبية، وتحسين أوضاع العاملين بالمنظومة الصحية.

