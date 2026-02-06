شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد في رمضان 2026، قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم، وأول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة الاعتداء على طبيب بالمنوفية، و9 مدارس جديدة تدخل الخدمة في الفصل الدراسي الثاني بالجيزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصدر بالأوقاف: منع بث قرآن المغرب والفجر عبر مكبرات الصوت الخارجية للمساجد في رمضان

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أنه تم إصدار تعليمات لمديري المديريات الإقليمية بترشيد استخدام مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك.

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 10 ساعات عن 4 مناطق بالجيزة اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: (ميت عقبة - العجوزة - الدقي - أحمد عرابي ومتفرعاته)، لمدة 10 ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 من مساء اليوم، وحتى الساعة 6 من صباح السبت 7 فبراير 2026.

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق القاهرة اليوم

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه اليوم الجمعة عن مناطق (مساكن عين الصيرة - الإباجية - السيدة عائشة - الإمام الشافعي - التونسي - شارع الخليفة والقلعة).

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ستُجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

محافظ الجيزة: 9 مدارس جديدة تدخل الخدمة في الفصل الدراسي الثاني

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن دخول 9 مدارس إنشاء جديد وتوسعات وإحلال جزئي بالمنظومة التعليمية بالمحافظة الخدمة في الفصل الدراسي الثاني بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا وبتكلفة بلغت 264 مليونًا و401 ألف جنية وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس والارتقاء بالعملية التعليمية وتخفيف الكثافات داخل الفصول.

أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة الاعتداء على طبيب بالمنوفية

أعلنت النقابة العامة للأطباء أنها كلفت المستشار القانوني للنقابة بمتابعة التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المعتدين، والحفاظ على حقوق الطبيب المعتدى عليه.

"العمل": تحرير محاضر لـ 326 منشأة لعدم الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، جهودها المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال أسبوع عمل واحد، في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 28 يناير وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي، في إطار تنفيذ خطة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

«الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية ضمن مبادرة «صحتك سعادة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ضمن خدمات مبادرة «صحتك سعادة» المعنية بالصحة النفسية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصحة النفسية وبناء الإنسان المصري، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

