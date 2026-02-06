برواتب تصل لـ23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن يوم توظيف مفتوح

كتب - أحمد العش:

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن تنظيم يوم توظيف مفتوح من قبل منصة شغلني يوم السبت 14 فبراير لوظيفة مندوب توصيل بشركة Amazon.



ونشر "ساويرس" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الشركة أوضحت أن الوظيفة توفر دخلًا شهريًا يتراوح بين 15 و23 ألف جنيه أو أكثر، بالإضافة إلى مزايا إضافية.



وأضافت "الشركة" أنه يمكن للمتقدمين التقديم وإجراء المقابلة في نفس اليوم، من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً، وذلك في مركز توظيف شغلني – ميدان لبنان.



ويمكن للراغبين في حضور المقابلة تحديد موعدهم مسبقًا عبر الرابط المخصص للتسجيل عن طريق الضغط هنا





