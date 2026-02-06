حسام بدراوي: التعليم يحتاج إلى خطة استراتيجية شاملة

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي أن مراحل التعليم المختلفة في مصر، تحتاج إلى تخطيط دقيق يمتد من القرى والمناطق النائية إلى المحافظات، مشيرًا إلى أهمية معرفة التوزيع السكاني وعدد الطلاب الذكور والإناث ونمو السكان في كل منطقة على مدى الخمسين عامًا المقبلة، لتحديد عدد الفصول اللازمة في كل منطقة بدقة.

وأوضح “بدراوي”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة “الشمس”، أن تحديد عدد الفصول يرتبط بعدد المعلمين اللازمين، مع مراعاة كفاءاتهم ومصدرهم التعليمي، لافتًا إلى أن المعلمين يجب أن يخرجوا من كليات التربية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتعليم، وليس فقط الاعتماد على المعلمين الحاليين، بل تطوير مستواهم ورفع معايير الأداء، مع استبعاد من لا يحقق هذه المعايير.

وأشار بدراوي إلى أن مصر تضم حاليًا نحو 700 إلى 800 ألف معلمًا، مضيفًا أن الرؤية التعليمية ترتكز على الإتاحة والجودة وعدم التمييز، مع التركيز على الجودة عبر هيئة مستقلة لضمان الجودة في المدارس والجامعات، قادرة على القيام بزيارات تفقدية كل خمس سنوات، على أن تكون مستقلة عن الإدارة المركزية ومرتبطة بالمجتمع المدني، لتتمكن من تقييم الأداء بشكل فعلي دون قيود اقتصادية أو إدارية.

وأضاف أن الرؤية وضعت في عام 2014 وأعلنها الرئيس في 2015، وتمتد حتى 2030، مؤكدًا أن ما تم تنفيذه حتى الآن يمثل نحو 15 إلى 20% فقط من أهداف الرؤية، معتبرًا أن وزير التعليم الحالي أدى جزءًا من المهام لكنه يواجه غضبًا شعبيًا بسبب صعوبة المناهج وتراجع الأوضاع المالية للمعلمين، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالتقييمات المدرسية.

وأشاربدراوي إلى أن وزارة التعليم وزارة سياسية وليست تقنية، وأن عمل الوزير الأساسي يتمثل في إقناع المجتمع بمسار التعليم والتواصل مع أولياء الأمور، مشددًا على أن النظام السياسي يجب أن يدعم المدارس بمراكز الشباب والملاعب والمسارح ومؤسسات الثقافة لضمان تكامل العملية التعليمية، وليس الاكتفاء بالعمل الفردي أو الجزئي.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية ليست مستدامة بما يكفي لتحقيق التقدم والتغيير، وأن بعض الوزراء حققوا نجاحات، لكنه يرى ضرورة وجود إطار جامع يربط بين كل الوزارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مثل التعليم، الشباب، الثقافة، الإعلام، ومراكز المجتمع المدني، لضمان أن يكون التعليم المصري قادرًا على إعداد شباب متعددي المهارات وقادرين على المنافسة عالميًا.

