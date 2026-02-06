كتب - أحمد العش:

شهدت الحلقة الاستثنائية من برنامج دولة التلاوة مساء اليوم الجمعة، لحظات مليئة بالإثارة والتشويق، إذ جاءت طريقة إعلان النتيجة مختلفة عن المعتاد، بدلاً من استخدام نظام الدرجات المعتاد لكل عضو من لجنة التحكيم، تم اعتماد أسلوب جديد قائم على تصويت كل محكم بالكروت لاختيار المتسابق الذي يستحق الفوز بجائزة الحلقة الخاصة، والتي أطلق عليها "جائزة الغصن الذهبي".

وتنافس في هذه الحلقة، مجموعة من المواهب الشابة المتميزة، وهم: كل من محمد القلاجي، المتسابق الوحيد من صغار السن المتبقي في المنافسة، إلى جانب عمر علي عوض، وعبد الله عبد الموجود، وعلي محمد مصطفى، وشهاب أحمد حسن الذي اعتذر عن المشاركة لأسباب صحية.

وأكدت اللجنة والجمهور أن كل المتسابقين يستحقون التقدير والإشادة على ما قدموه من أداء متميز، وتم توزيع الكروت على أعضاء لجنة التحكيم، وكتب كل منهم اسم المتسابق الذي يرونه الأحق بالفوز، دون معرفة اختيارات الآخرين، ما أضفى على اللحظة جواً من التوتر والإثارة.



وبدأت عملية الكشف عن النتائج: الصوت الأول والثاني والثالث ذهب لصالح عمر علي عوض، وأما الصوت الرابع كان من نصيب محمد القلاجي، ومع الكارت الخامس، تأكد فوز عمر علي عوض بجائزة الغصن الذهبي.



وتم تكريم عمر علي عوض بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي هنأ جميع المتسابقين على الأداء الرائع وأشاد بمستوى المواهب الصغيرة في البرنامج.



وأعربت لجنة التحكيم والجمهور عن فخرهم بالمواهب المشاركة، مؤكدين أن جميع المتسابقين هم فائزون في حد ذاتهم لما قدموه من تلاوة وإبداع.



واختتمت الحلقة بتوديع الجمهور على أمل اللقاء في الحلقة القادمة، وسط أجواء روحانية مليئة بالذكر وتلاوة القرآن، تعكس روح "دولة التلاوة" وقيمها في نشر العلم والحفاظ على تراث التلاوة الأصيلة.





