كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن اختتام فعاليات البرنامج التدريبي والخدمي المكثف بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية، والذي استهدف محافظات سوهاج، أسيوط، وبني سويف خلال الفترة من 18 يناير وحتى 4 فبراير الجاري.

وقال الدكتور مصطفى سعيد فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الدور الإرشادي والعلمي للمعهد في تحسين السلالات المحلية ورفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للماشية، مشيراً إلى أن العمل ارتكز على محورين أساسيين: الخدمات العلاجية الميدانية، وبناء قدرات الكوادر البيطرية.

وقال ان المعهد قد نجح في تنفيذ 10 قوافل بيطرية مجانية جابت قرى محافظتي سوهاج وأسيوط، شملت: تنفيذ 5 قوافل في قرى محافظة سوهاج، تم خلالها فحص وتحصين وعلاج 458 رأس ماشية، استفاد منها 213 مربياً، بالإضافة الى 5 قوافل، تم تنفيذها في محافظة أسيوط نجحت في تقديم الرعاية البيطرية لـ 2006 رأس ماشية، لخدمة 683 مستفيداً.

وأضاف مدير المعهد، أنه تم أيضا تنفيذ 4 دورات تدريبية متخصصة، في إطار نقل أحدث التكنولوجيات الحيوية إلى الحقل البيطري، حيث تم تدريب 10 أطباء بمديرية الطب البيطري بأسيوط على تقنيات التلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس، لتعظيم الاستفادة من التحسين الوراثي للسلالات المحلية، بالإضافة الى تدريب 9 أطباء من مديرية الطب البيطري ببني سويف على استخدام السونار في تشخيص المشاكل التناسلية، واكتشاف الحمل المبكر، ومعالجة أمراض الرحم.

وقال مدير المعهد أنه تم أيضا عقد ندوتين علميتين تحت عنوان "التشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية" بمحافظتي سوهاج وأسيوط، حضرهما 60 طبيباً بيطرياً، حيث ركزت الندوات على أحدث الأساليب العلمية في الرصد والتصدي للأوبئة الحيوانية، مشددا على استمرار هذه الجهود الميدانية والبحثية، بما يضمن استدامة تنمية الثروة الحيوانية وتوفير سبل الدعم الفني لصغار المربين في كافة محافظات الجمهورية

