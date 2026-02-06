وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بمعرض EMITT السياحي الدولي في إسطنبول

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات الدورة (29) للمعرض السياحي الدولي 2026 EMITT والذي ينعقد بمدينة إسطنبول بدولة تركيا خلال الفترة من 5 حتى 7 فبراير الجاري، والذي تشارك فيه "الوزارة" ممثلة قي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنويًا.

وأكد وزير السياحة، من جانبه، على أهمية المشاركة في هذا المعرض بما يساهم في تعزيز التواجد المصري دوليًا، إذ يُعتبر من أهم البورصات والتجمعات السياحية العالمية، ومُلتقى دولي للمتخصصين بصناعة السياحة بما يقدم فرصة هامة للالتقاء بمنظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق التركي لتعزيز ودفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من تركيا إلى مصر، مشيراً إلى أن هذا السوق شهد نموًا سياحيًا ملحوظًا خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي.

وقام "فتحي" بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، واستمع إلى مقترحاتهم حول دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في هذا المعرض بجناح هذا العام مساحته 200 متر مربع ويضم ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص بعدد 18 عارض من بينهم 9 شركات السياحة من بينهم 9 شركات السياحة و6 من المنشآت الفندقية، وشركتي طيران هما مصر للطيران وإير كايرو، بجانب شركة خدمات طيران.

وكشف بيان رسمي صادر عن وزارة السياحة والآثار، أنه يشارك في هذا المعرض أكثر من 100 دولة حول العالم ومنها دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا وبعض الدول العربية والشرق الأوسط، ويحرص على حضوره سنوياً عدد كبير من شركاء المهنة في قطاع السياحة والسفر، وما يقرب من 600 عارض وأكثر من 30 ألف زائر من المهتمين بصناعة السياحة.

وأوضح بيان "السياحة" أنه من المقرر أن تشهد زيارة "الوزير"، عقد عدة اجتماعات مع الجانب التركي لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك، وبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق والأسواق السياحية الأخرى، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية لتسليط الضوء على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري حالياً وإبراز مقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.

ويذكر أنه شارك في الافتتاح كل من: السفير وائل بدوي سفير مصر في أنقرة، والقنصل حاتم الألفي قنصل مصر في إسطنبول، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وداليا تويج مدير وحدة الشرق الأوسط وتركيا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، والمهندسة مروة إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمعرض والفعاليات بالهيئة.

