بسبب المحسوبية.. طلب إحاطة لمواجهة الفشل الإداري في مديريات التعليم

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن تنظيم وإدارة العملية التعليمية في مديريات التربية والتعليم، وبالتحديد مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأكد النائب حاتم عبدالعزيز، في طلب الإحاطة، أنه لا توجد رؤية واضحة للقواعد الحاكمة لإدارة العملية التعليمية بالمحافظة، كما لا توجد قواعد منظمة لاختيار القيادات ومديري الإدارات والمدارس، ولا معايير واضحة للترقيات والاختيار.

وأوضح أن الإعلان عن المسابقات لا يتسم بالشفافية الكافية عند تحديد القواعد المنظمة ومعايير الاختيار، مما يفتح المجال للغموض والمحاباة.

وأشار النائب، إلى أن عدم الشفافية عند الإعلان عن المسابقات يؤدي إلى فساد العملية التعليمية، ويسبب فشلًا إداريًا وضعفًا في الإشراف الفني والإداري، نتيجة ضعف القيادة المسؤولة عن العملية التعليمية بالمحافظة، وغياب التقييم الدوري لأداء العاملين ومتابعة تطبيق القرارات والقواعد التنظيمية والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة.

كما أوضح أن هذا الوضع أدى إلى غياب آلية واضحة لإدارة شئون العاملين، بما في ذلك تنظيم النقل والندب، وغياب التوجيه الفني المناسب، وعدم وجود قواعد بيانات موحدة للعاملين تُستخدم لتنظيم الترقيات والنقل والندب داخليًا وخارجيًا، مما جعل القرارات متروكة للأهواء والمحسوبيات والمصالح الشخصية، وهو ما يؤثر سلبًا على سير العمل والنظام الإداري والتنفيذي داخل كل إدارة.

وشدد على أن دور الإدارة التعليمية بالمحافظة قد تلاشى تمامًا من حيث تقديم الدعم والخدمات للمدارس، سواء في توفير المستلزمات التعليمية أو متابعة الصيانات اللازمة، والعمل على الانتهاء منها وفق ما هو متاح من ميزانية ومخصصات.

وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بالكشف عن أسباب ضعف الإشراف الفني والإداري في مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وتوضيح أسباب عدم الالتزام بقواعد إجراء المسابقات ومعايير اختيار القيادات ومديري الإدارات، والإفصاح عن القواعد المنظمة للترقيات والنقل والندب داخليًا وخارجيًا، وتوضيح آليات توفير الدعم والمستلزمات التعليمية بالمدارس وتوزيع مخصصات الميزانية في هذا الشأن.

