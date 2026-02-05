إعلان

رئيس "العربية للتصنيع": لدينا القدرة على إنتاج أي عدد من عربات مترو الأنفاق

كتب : حسن مرسي

10:12 م 05/02/2026

اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تعمل بخطى حثيثة نحو توطين صناعة مكونات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مُؤكِّدًا أن ذلك يهدف بشكل رئيسي إلى خفض فاتورة الاستيراد المرتفعة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار "عبداللطيف"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إلى وجود علاقة تكاملية قوية تربط مصنع "سيماف" التابع للهيئة بباقي مصانعها، وهو ما يُعزِّز من جهود تصنيع هذه المكونات الاستراتيجية داخل مصر.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع موضحًا: "لدينا 900 عامل داخل مصنع سيماف، ولدينا القدرة الفنية والتصنيعية على إنتاج أي عدد مطلوب من عربات مترو الأنفاق"، مؤكدًا الاكتفاء المحلي في هذا المجال.

واستكمل: "نحن لا نقوم باستيراد عربات مترو الأنفاق من الخارج، وتمتلك الهيئة الخبرة الكاملة لتصنيعها محليًا"، مشيرًا إلى أن هذا التصنيع الداخلي كان له أثر إيجابي كبير في توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة للخزانة المصرية.

وأشار اللواء مختار عبداللطيف إلى أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع "سيماف" بنسبة 300%، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من عربات السكك الحديدية والمترو، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء مختار عبداللطيف الهيئة العربية للتصنيع توطين صناعة مكونات السكك الحديدية مترو الأنفاق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)
رياضة عربية وعالمية

"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة مع مسكنات البرد؟
رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"
زووم

رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت