قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تعمل بخطى حثيثة نحو توطين صناعة مكونات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مُؤكِّدًا أن ذلك يهدف بشكل رئيسي إلى خفض فاتورة الاستيراد المرتفعة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار "عبداللطيف"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إلى وجود علاقة تكاملية قوية تربط مصنع "سيماف" التابع للهيئة بباقي مصانعها، وهو ما يُعزِّز من جهود تصنيع هذه المكونات الاستراتيجية داخل مصر.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع موضحًا: "لدينا 900 عامل داخل مصنع سيماف، ولدينا القدرة الفنية والتصنيعية على إنتاج أي عدد مطلوب من عربات مترو الأنفاق"، مؤكدًا الاكتفاء المحلي في هذا المجال.

واستكمل: "نحن لا نقوم باستيراد عربات مترو الأنفاق من الخارج، وتمتلك الهيئة الخبرة الكاملة لتصنيعها محليًا"، مشيرًا إلى أن هذا التصنيع الداخلي كان له أثر إيجابي كبير في توفير مبالغ ضخمة من العملة الصعبة للخزانة المصرية.

وأشار اللواء مختار عبداللطيف إلى أنه تم رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع "سيماف" بنسبة 300%، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من عربات السكك الحديدية والمترو، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت