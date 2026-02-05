إعلان

المحكمة تصدر حكمها في قضية محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قالت؟

كتب : مصراوي

10:15 م 05/02/2026

ترامب

وكالات

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيلين كانون، حكم على رجل أدين بمحاولة اغتيال دونالد ترامب في ملعب جولف بولاية فلوريدا عام 2024 بالسجن المؤبد.

وقال كانون، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان:" من الواضح لي أنك انخرطت في مؤامرة متعمدة ومحسوبة لقتل إنسان، مؤامرتك للقتل متعمدة وشريرة، أنت لست رجلًا مسالمًا، أنت لست رجلًا صالحًا.

وتلقى روث حكمًا بالسجن سبع سنوات متتالية لإحدى إدانته المتعلقة بالأسلحة النارية.

وقال المدعون، إن روث أمضى أسابيع في التخطيط لقتل ترامب قبل أن يصوب بندقيته ناحية المرشح الرئاسي الجمهوري.

وكان من المقرر في البداية النطق بالحكم على روث في ديسمبر، لكن كانون وافقت على تأجيل الموعد بعد أن قرر روث الاستعانة بمحامي خلال مرحلة النطق بالحكم بدلاً من تمثيل نفسه كما فعل في معظم مراحل المحاكمة.

إيلين كانون محاولة اغتيال ترامب ترامب ولاية فلوريدا

