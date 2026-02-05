إعلان

غدا.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة

كتب : محمد نصار

09:36 م 05/02/2026

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (مساكن عين الصيرة - الإباجية - السيدة عائشة - الإمام الشافعي - التونسي - شارع الخليفة والقلعة)، نظرًا للقيام بأعمال فك وتركيب ورفع خطوط السحب والطرد الفرعية والرئيسية برافع أبو السعود.

وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك يكون اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 6-2-2026 وحتى الساعة الثامنة صباح السبت 7-2-2026 ولمدة 12 ساعة.

وجهزت الشركة، كافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01006665125.

