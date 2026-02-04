قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ما قدمته مصر من رعاية صحية وإنسانية للأشقاء الفلسطينيين خلال رحلة علاجهم يعكس جهدًا عظيمًا ونبيلًا يبعث على الفخر، مؤكدة أن الدور المصري كان حاسمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأضافت "الشوباشي" خلال لقائها اليوم مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى، خاصة رفض التهجير القسري أو الطوعي، ونص الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصريح بأن التهجير "خط أحمر"، أسهم في نقل القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي، بعدما بات العالم يرى بعينيه حجم الجرائم التي تُرتكب في غزة، وليس مجرد سماع روايات منقولة.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن مصر لم تكتفِ بالمواقف السياسية، بل جسدت دعمها على أرض الواقع، سواء من خلال فتح المعابر أو تقديم المساعدات والعلاج، ما ساهم في استمرار الصمود الفلسطيني أمام عدوان وصفته بالوحشي وغير المسبوق، لافتة إلى أن ما يحدث كشف إسرائيل وحلفاءها أمام الرأي العام العالمي، خاصة مع استهداف الأطفال الأبرياء.

وأكدت "الشوباشي" أن مصر تعاملت مع الأزمة بوعي وصلابة، ساعية في الوقت نفسه إلى تهدئة الأوضاع على أساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وفتح المعابر، مشيرةً إلى أن تنفيذ هذه المطالب يواجه أحيانًا معوقات ومحاولات إسرائيلية لتشويه الحقائق، وهو نهج معروف تواجهه مصر بشجاعة واستمرار في موقفها الثابت.

واختتمت الكاتبة فريدة الشوباشي، حديثها بالتأكيد على أن الأشقاء في غزة يدركون جيدًا قيمة الدور المصري، ويقدرونه، لأنه الدور الذي أتاح للعالم أن يتحدث عن معاناة غزة ويفتح الضوء على ما يجري فيها.

لينك الفيديو: https://youtu.be/WMae2yiNa98

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل