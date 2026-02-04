أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، التشغيل التجريبي لمجزر بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 36.7 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية لتقرير اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن مجزر بلطيم الجديد تم تطوير ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه، لافتة إلى أن المجزر على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 2500 متر ومساحة عنبر المواشي الرئيسي 179.40 مترا والطاقة الاستيعابية للذبح 3895 رأسًا في العام، ويخدم المجزر عدد سكان حوالي 170 ألف نسمة.

كما يضم المجزر مبنى غرف إدارية وخدمات ومساحة مظللة لاستقبال المواشي وخط تعليق من الاستانلس من الصندوق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة حريصة دخول أكبر عدد من المجازر الحكومية للخدمة واستفادة المواطنين منها في مختلف المحافظات خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشددة على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ باقي المجازر الحكومية التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للجدول الزمني في المحافظات المستهدفة ودخولها الخدمة وتلبية احتياجات أبناء المحافظات من اللحوم الحمراء الصحية مع الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوى البنية التحتية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والبيئية.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل