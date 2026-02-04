إعلان

الزراعة تواصل حملاتها لمتابعة زراعات القمح ومكافحة الآفات ودعم المزارعين

كتب : عمرو صالح

12:14 م 04/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حملات الزراعة (3)
  • عرض 3 صورة
    حملات الزراعة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملاتها الميدانية المكثفة من خلال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، لحماية محصول القمح الذي تجاوزت مساحته المنزرعة هذا العام نحو 3.7 مليون فدان لأول مرة.

وأكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن مهندسي المكافحة انتشروا فعلياً في مختلف محافظات الجمهورية منذ مطلع فبراير، لتنفيذ خطة استباقية لرصد ومكافحة الصدأ الأصفر، في حال وجود اصابات، ومكافحة القوارض قبل مرحلة طرد السنابل.

وأشار رزق إلى أن ملامح التحرك الحالي، تشمل: المرور الميداني حيث تم تشكيل لجان متخصصة للمرور على 19 محافظة، استهدفت 35 مركزاً كمرحلة أولى، وفقاً للخرائط الزمنية والمكانية لاحتمالات الإصابة، فضلا عن تقديم الدعم الفني من خلال توعية المزارعين بكيفية التعرف المبكر على المسببات الفطرية، والالتزام بالسياسة بالممارسات الزراعية المثلى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أنه تم التشديد على مديري المديريات بالمحافظات بضرورة توفير الدعم اللوجيستي وتوفير المبيدات الموصى بها داخل الجمعيات الزراعية لضمان سرعة الاستجابة، في حال وجود اي بلاغات، أو رصد أية إصابات مرضية.

وأوضح رزق، أنه تم تكثفت حملات الرقابة على محلات الاتجار في المبيدات ومواد مكافحة القوارض، لضمان جودة المواد المستخدمة ومنع تداول أي مركبات غير معتمدة قد تضر بالمحصول أو الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ذلك بالإضافة الى دفع 7 لجان للمرور على 6 مديريات لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء وآفات الحاصلات البستانية.

وقال إنه تم أيضًا بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات، سحب 162 عينة طماطم من مراكز متعددة بمحافظتي الشرقية والنوبارية، ضمن البرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق، لضمان تقديم منتج آمن للمستهلك المصري والمصدرين، مشددا على استمرار متابعة حالة المحاصيل على مدار الساعة، مع التأكيد على أن حماية الإنتاج القومي من الآفات هي أولوية قصوى لضمان أعلى إنتاجية.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

21 بالقاهرة.. الأصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

يختصر نصف زمن الرحلة.. "النقل" تنشر تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات الزراعة زراعات القمح مكافحة الآفات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متحدث الحكومة: إطلاق موقع الكتروني لترويج المشروعات الاستثمارية في الصعيد
أخبار مصر

متحدث الحكومة: إطلاق موقع الكتروني لترويج المشروعات الاستثمارية في الصعيد
التنمية المحلية: 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان
أخبار مصر

التنمية المحلية: 7823 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان
بعد طرح بوستر مسلسل "فن الحرب".. يوسف الشريف يتصدر تريند "جوجل"
زووم

بعد طرح بوستر مسلسل "فن الحرب".. يوسف الشريف يتصدر تريند "جوجل"
اسم كريستيانو رونالدو يظهر في ملفات إبستين.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

اسم كريستيانو رونالدو يظهر في ملفات إبستين.. ما القصة؟
الداخلية تكشف حقيقة تحرش طبيب بفتاة عبر "الموبايل" في الإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة تحرش طبيب بفتاة عبر "الموبايل" في الإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا