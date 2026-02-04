"الأورمان": توزيع منح مالية لـ 5500 مستفيد على مستوى الجمهورية

أعلنت جمعية الأورمان توزيع منح مالية على 5500 مستفيد من الأرامل والمرضى وذوي الهمم غير القادرين بمحافظات (الفيوم – بني سويف – أسيوط – سوهاج)، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 15 مليونًا و500 ألف جنيه، تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المبالغ النقدية التي تم توزيعها وصلت إلى 15 مليونًا و500 ألف جنيه، بإجمالي (5500) مستفيد، وذلك بهدف المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة، مثل الأسر المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة.

وأوضح في بيان اليوم، أن الأورمان لا يتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، بل تمتد أنشطتها لتشمل تنظيم قوافل علاجية، إلى جانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع والأجهزة التعويضية، فضلًا عن إقامة أكشاك، وتوزيع رؤوس مواشٍ، وتسليم مشروعات تمكين اقتصادي.

وأكد شعبان أهمية العمل يدًا واحدة، بالتنسيق بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته، موضحًا: «أننا جئنا جميعًا للعمل على تخفيف العبء عن المواطن، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة».

وأشار إلى أن سعادة ورضا المواطن هما الهدف الرئيس لجهود الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز، وهي النهج الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات إلى مستحقيها من الفقراء والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظات.