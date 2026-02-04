إعلان

"الأورمان": توزيع منح مالية لـ 5500 مستفيد على مستوى الجمهورية

كتب : أحمد جمعة

12:54 م 04/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان (3)
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان (4)
  • عرض 4 صورة
    جمعية الأورمان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جمعية الأورمان توزيع منح مالية على 5500 مستفيد من الأرامل والمرضى وذوي الهمم غير القادرين بمحافظات (الفيوم – بني سويف – أسيوط – سوهاج)، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 15 مليونًا و500 ألف جنيه، تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المبالغ النقدية التي تم توزيعها وصلت إلى 15 مليونًا و500 ألف جنيه، بإجمالي (5500) مستفيد، وذلك بهدف المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل، والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة، مثل الأسر المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة.

وأوضح في بيان اليوم، أن الأورمان لا يتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، بل تمتد أنشطتها لتشمل تنظيم قوافل علاجية، إلى جانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع والأجهزة التعويضية، فضلًا عن إقامة أكشاك، وتوزيع رؤوس مواشٍ، وتسليم مشروعات تمكين اقتصادي.

وأكد شعبان أهمية العمل يدًا واحدة، بالتنسيق بين مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته، موضحًا: «أننا جئنا جميعًا للعمل على تخفيف العبء عن المواطن، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة».

وأشار إلى أن سعادة ورضا المواطن هما الهدف الرئيس لجهود الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز، وهي النهج الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات إلى مستحقيها من الفقراء والأيتام، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمعية الأورمان توزيع منح مالية الأرامل ذوي الهمم غير القادرين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
أخبار مصر

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
أخبار المحافظات

مليون ريال سعودي وراء واقعة محاولة اختطاف مسن أثناء صلاة الفجر بالدقهلية
بيل جيتس يعلّق على إدراج اسمه في ملفات إبستين وعلاقته بفتيات روسيات
شئون عربية و دولية

بيل جيتس يعلّق على إدراج اسمه في ملفات إبستين وعلاقته بفتيات روسيات
انطلاق شانجان CS75 Plus رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات
أخبار السيارات

انطلاق شانجان CS75 Plus رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات
"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"
أخبار المحافظات

"مرضيش يشتري لها سجاير".. والدة ضحية زوجته بالبحيرة: "كان بيرجع لي مضروب"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا