مفتي الجمهورية: معرض القاهرة للكتاب قوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء، بخالص التهنئة إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ بمناسبة النجاح الباهر الذي حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 وما شهده من إقبال جماهيري واسع وتنظيم متميز يعكس المكانة الثقافية الرائدة لمصر.

وأكد مفتي الجمهورية، أن معرض القاهرة للكتاب يمثل منصة ثقافية كبرى وقوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية، من خلال ما يسهم به في نشر المعرفة وتعزيز الوعي العام، مشيدًا بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة المصرية وجميع الجهات المعنية في إخراج هذا العرس العلمي والثقافي والفكري الكبير بالصورة الحضارية التي تليق بمكانة مصر الثقافية ودورها التاريخي في دعم حركة الفكر والنشر في العالم العربي.

وأشاد الدكتور نظير عياد، بتنوع الفعاليات والأنشطة الفكرية والثقافية التي استقطبت مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم الوعي، متمنيًا دوام النجاح والتوفيق لكل الجهود الرامية إلى دعم الثقافة وبناء الوعي المجتمعي.

