كتب- محمد لطفي:

أُسدل الستار على فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، التي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق حيث بلغ عدد زواره 6,200,849 زائرًا.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذه النسخة من معرض القاهرة الدولي للكتاب استثنائية على كافة المستويات، بدءًا من فعالياته المتميزة وحفلي الافتتاح والختام، ووصولاً إلى عدد المشاركين غير المسبوق.

ووجه وزير الثقافة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا الحدث الاستثنائي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتتاحه المعرض ومتابعته المستمرة لفعالياته، وكافة مؤسسات الدولة التي شاركت في المعرض وكانت سببًا في نجاحه.

كما وجه الشكر لجمهور المعرض الذي عكس حضوره التاريخي الوعي المتنامي بقيمة القراءة والمعرفة، مما يؤكد المكانة الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كأحد أكبر وأهم المنصات الثقافية عالميًا، ودوره الحيوي في دعم صناعة النشر وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

وتوجه الدكتور أحمد فؤاد هنو بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية المشاركة والداعمة، التي تعاونت مع وزارة الثقافة في تنظيم هذا الحدث العالمي، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكافة الشركاء والرعاة والجهات المعنية، فضلًا عن فرق العمل والمتطوعين، مؤكدًا أن هذا النجاح هو ثمرة لتكامل الجهود والعمل الجماعي، ويعكس صورة مشرفة لمصر ومكانتها الثقافية والحضارية على الساحة الدولية.