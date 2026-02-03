"اتصالات النواب": جلسات استماع لتقنين استخدام الأطفال للهواتف

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة اعتمدت خطتها لدور الانعقاد الجديد، وعلى رأس أولوياتها عقد جلسات استماع حول المقترح الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين استخدام الهواتف المحمولة والتكنولوجيا للأطفال والنشء.

وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن "اللجنة تُثمّن التوجيهات الرئاسية التي تستهدف الحفاظ على النشء، مستقبل مصر، من خلال آليات وضوابط تحميهم من سوء استخدام التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

وتابع بدوي أن اللجنة ستستمع إلى جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، لعرض وجهات نظرهم وصياغتها في صورة تشريع يحمي المجتمع.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة ستفتح كذلك ملف البنية التحتية لخدمات الإنترنت، والتوسع في المدارس التكنولوجية، مستشهدًا بنماذج متميزة في هذا المجال، مثل مدرسة "WE".

وأضاف بدوي أن اللجنة ستعمل على الملف التشريعي من خلال تعديل بعض أحكام قانون تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على جرائم الشائعات والحفاظ على قيم المجتمع.