لماذا تتجاهلون القرى؟!.. طلب برلماني بتطبيق برنامج المكتشف الرياضي

أعلنت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية المقدم من الحكومة، مشيرةً إلى أن التعديلات تؤكد حرص المشرع على التطور الأكاديمي والممارسة الفعلية للمهنة، مع الحفاظ على مستوى التأهيل.

جاء ذلك خلال كلمة هندي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضية بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وأشارت البرلمانية إلى أن التعديل يتطرق إلى ملف الاستثمار الرياضي، ومشاركة القطاع الخاص؛ خصوصًا في البنية التحتية والصناعات الرياضية.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة أن نكون أمام حزم استثمارية جذابة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت هندي أن تكرار حالات الوفاة بين الرياضيين بسبب ضعف الخدمات المقدمة في القطاعات المختلفة.

وانتقدت عضو مجلس النواب تمركز الخدمات الرياضية في المدن، بينما هناك تجاهل للقرى، مطالبةً بضرورة تطبيق برنامج المكتشف الرياضي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة؛ لمواجهة ضعف اكتشاف الكوادر الرياضية.