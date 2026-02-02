إعلان

زاهي حواس يكشف عن "حلمه الكبير" الأخير

كتب : حسن مرسي

11:15 م 02/02/2026

الدكتور زاهي حواس

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، عن التفاصيل الكاملة للفيلم الوثائقي الدولي الجديد الذي يروي قصة حياته واكتشافاته الأثرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر" أن هذا الفيلم هو الثالث من نوعه، وأن إنتاجه استغرق سنوات من التصوير والإعداد.

وأضاف حواس أن الفيلم من إنتاج شركة هوليوودية مرموقة، أشرف عليها المنتج جيف روث، والذي سبق أن أنجز أفلامًا وثائقية مهمة عن رؤساء الولايات المتحدة. مؤكدًا أن العمل تطلب عامين كاملين للتصوير، وسنة أخرى للإنتاج والتحضير النهائي.

وتابع عالم المصريات أن العرض الأول للفيلم سيكون غدًا في متحف الحضارة بالفسطاط، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني، إلى جانب نحو 500 شخصية من السفراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

وأشار إلى أن الفيلم، الذي مدته ساعة وعشرون دقيقة، سيعرض بعد 10 أيام على مستوى العالم بعدة لغات منها العربية.

وأكد حواس أن أهم ما يعتز به في هذا العمل هو عرضه لاكتشافاته الأثرية الكبرى للمرة الأولى بشكل شامل، مثل اكتشاف "المدينة الذهبية المفقودة" التي وصفها بأهم كشف منذ مقبرة توت عنخ آمون.

وشدد على أن الفيلم يحمل رسالة فخر بالهوية المصرية، قائلاً: "أنا بقول للعالم إنني عملت كل الإنجاز ده من خلال حب بلدي... مصر هي التي رفعتني".

واختتم الدكتور زاهي حواس حديثه بالكشف عن الحلمين الأثريين اللذين ما زالا يدفعان مسيرته، أولهما الكشف عن مقبرة المهندس العبقري "إيمحتب" باني الهرم المدرج وأول من استخدم الحجر في البناء معبرًا عن تفاؤله بقرب تحقيق إنجاز جديد في هذا المجال قريبًا.

