زاهي حواس يكشف عن "حلمه الكبير" الأخير

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، عن التفاصيل الكاملة للفيلم الوثائقي الدولي الجديد الذي يروي قصة حياته واكتشافاته الأثرية. هنا

الصحة تكشف تفاصيل خطة الطوارئ لاستقبال جرحى غزة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخطة الصحية المصرية الطارئة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي بصورتها الأكثر شمولًا، مشيرًا إلى أنها تشمل نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية مع قابلية للتوسع وفقًا لتطورات الموقف. هنا

بالصور.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان

أحيت وزارة الأوقاف، مساء اليوم الاثنين، ليلة النصف من شعبان بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والابتهال، منقولةً عبر أثير إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور رفيع المستوى من القيادات الدينية والتنفيذية والتشريعية، وكوكبة من كبار العلماء. هنا

مختار جمعة: 70% من المساجد كانت تحت سيطرة المتشددين حين توليت الوزارة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أنه عندما تولى ملف وزارة الأوقاف كانت معظم المساجد في يد الجماعات المتشددة بالماضي، كما أن 70% من المساجد كانت تحت سيطرة هؤلاء المتشددين دينيًا. هنا

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تأثرت اليوم بـ الأتربة والرمال المثارة وانخفاض درجات الحرارة بعد أن كانت مرتفعة أمس بأكثر من 4 درجات، مشيرة إلى أن درجات الحرارة لا تزال أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. هنا

تفاصيل جديدة بشأن وقف تأشيرة العمرة للمصريين.. وعقود التضامن تنقذ المتضررين

قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المصرية تأثرت جزئيًا بقرار وزارة الحج والعمرة السعودية بشأن إيقاف بعض الوكلاء عن إصدار تأشيرة العمرة، مؤكدًا أن فترة التوقف محددة بـ10 أيام فقط لتوفيق أوضاعه، وبعدها يسمح للوكيل بمزاولة عمله مجددًا. هنا

معرض الكتاب.. أحمد مجاهد ينفي مصادرة كتاب أيمن منصور ندا

نفى الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع كتاب للدكتور أيمن منصور ندا من المشاركة في المعرض. هنا

فرص عمل جديدة بمحطة الضبعة النووية برواتب تتخطى 20 ألف جنيه| التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، عن استمرار الاختبارات والتقديم في فرص العمل المتاحة بمشروع الضبعة النووية، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» إحدى الشركات المنفذة للمشروع، في إطار استراتيجية الدولة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب داخل المشروعات القومية الكبرى. هنا